Nei prossimi giorni l'Italia farà i conti con una forte ondata di maltempo

Torna la neve, e cadrà anche copiosa. Come riportato dal portale ilmeteo.it, nei prossimi giorni l’Italia farà i conti con una forte ondata di maltempo e, oltre a piogge e temporali, tra poco torneranno pure i fiocchi bianchi sulle nostre montagne fino a quote piuttosto basse per il periodo.

Il tutto è causato da una vasta area di bassa pressione centrata sull’Europa centro-settentrionale, che continua a richiamare correnti d’aria instabile e fredda di origine atlantica fin sul nostro Paese. Queste condizioni meteo avverse ci accompagneranno per tutta la prossima settimana mettendo a rischio diverse zone dopo un lungo periodo siccitoso e con temperature sopra media.

Gli occhi sono puntati alla giornata di Martedì 15 quando una perturbazione raggiungerà il Nordovest, dando luogo a nevicate sulle Alpi occidentali, con fiocchi fin sotto i 1400 specie sui settori di confine di Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Col passare delle ore, e poi per tutta la giornata di Mercoledì 16, i fenomeni si faranno via via più intensi anche se la quota delle nevicate tenderà ad alzarsi a causa delle correnti più umide e miti in arrivo dai quadranti meridionali e si collocherà intorno ai 1600/1700 metri, come possiamo vedere dalla cartina che vi proponiamo qui sotto. Oltre i 2000 metri sono attesi accumuli tra i 15 e i 40 cm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata