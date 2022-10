Sabato e domenica in Sardegna si toccheranno punte anche di 34 gradi

Qualche lieve pioggia darà fastidio nella giornata di sabato sulle regioni settentrionali, ma già da domenica mattina tornerà a farsi sentire l’anticiclone africano Scipione, e si prevede una domenica da maniche corte su tutta la penisola. Sono le previsioni del tempo per il weekend del 22-23 ottobre, come riporta il sito specializzato ilmeteo.it.

In particolare, per sabato 22 si prevede una perturbazione atlantica di passaggio sul Nord Italia e in particolare sul comparto alpino, a interrompere l’alta pressione subsahariana che da giorni è presente sull’intero bacino del Mediterraneo. In qualche caso le precipitazioni potrebbero anche raggiungere i settori di pianura della Lombardia, la Liguria, l’Emilia occidentale e parte del Triveneto. Ma entro la serata l’atmosfera tornerà tranquilla e asciutta ovunque. Al sud e nelle due isole maggiori, invece, si registrerà un caldo quasi estivo.

Per domenica 23 il ritorno dell’anticiclone Scipione porterà a nuove temperature eccezionali per la stagione: punte massime di 28 gradi da Nord a Sud e valori prossimi anche ai 33/34° in Sardegna. Disturbi possibili solo sul nord-ovest.

