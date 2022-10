Temperature ben oltre le medie di stagione su tutta la penisola

Non basterà un sabato all’insegna della pioggia a scacciare il caldo anomalo che sta caratterizzando l’autunno in Italia. Come riporta il sito specializzato ilmeteo.it, il ritorno dell’anticiclone africano Scipione manterrà le temperature ben oltre le medie di stagione su tutta la penisola, e promette di farlo anche per la prossima settimana.

Nella giornata di giovedì 20 ottobre in alcune zone della Sardegna si toccheranno anche i 32 gradi, ma sole e caldo si vedranno su tutto il Centro-Sud. Un peggioramento sul Nord, in particolare su Alpi e Prealpi, è previsto per venerdì 21 ottobre, e dovrebbe fare da preludio a un sabato 22 ottobre piovoso su Nordest e Lombardia. Ma già domenica 23 sarà “soleggiata e molto calda”, e la lunga scia dell’estate 2022 si protrarrà anche per i sette giorni successivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata