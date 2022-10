Bel tempo tutta la settimana, pioggia sulle Isole Maggiori

Due profondi cicloni sull’Europa settentrionale e l’Anticiclone delle Azzorre sul resto del continente: questa settimana sarà governata a livello europeo da queste figure meteorologiche, spiega il sito de Il Meteo. Guardando ad Est un’altra bassa pressione, centrata sulla Lituania, spingerà invece delle piogge verso la Russia europea. Ma gran parte del continente vedrà il sole: al di sotto del 50° parallelo un ampio campo di alta pressione, con un massimo di 1030 hPa, dominerà con sole e temperature sopra la media del periodo di circa 5°C, fino ad un massimo di +8°C sulla Francia centrale.

In Italia farà bel tempo? Alla domanda risponde Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Questa settimana l’Ottobrata calda e soleggiata sarà incontrastata, con temperature che saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord; a tratti sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, potremo invece percepire timide rinfrescate dai Balcani”, spiega sul sito: “Sembrerà di essere in Estate: si raggiungeranno valori prossimi o localmente superiori ai 30°C, come già avvenuto da Domenica scorsa anche in Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Da segnalare, ovviamente, le magliette a maniche corte anche a Roma, con valori localmente prossimi ai 27/28°C”.

Quanto durerà questa ottobrata in Italia? “Al momento sembra per tutta la settimana, anche se Domenica potrebbero arrivare delle piogge sulle Isole Maggiori. Godiamoci lOttobrata, con le dovute precauzioni”.

