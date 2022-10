L'autunno sembra subire una battuta d'arresto, almeno in questa settimana

Aria calda dal Nord Africa è in arrivo sull’Italia, da lunedì 3 ottobre tornano temperature estive sulla Penisola. Secondo le previsioni de Ilmeteo.it un vasto campo anticiclonico allungherà la sua influenza a tutto il bacino del Mediterraneo portando un periodo soleggiato e asciutto sull’Italia.

Le previsioni del tempo per oggi:

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti con nubi basse e locali riduzioni della visibilità nelle ore più fredde specie in Pianura Padana. Al Centro e sulla Sardegna cielo poco nuvoloso o con velature alte; attesi maggiori addensamenti per nubi basse su Toscana, Umbria e Sardegna con possibile riduzione della visibilita’ su Toscana e Lazio fino al primo mattino.

Al Sud e in Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso con maggiori addensamenti nel pomeriggio per nubi basse sulle coste tirreniche. Le temperature minime in lieve aumento, stazionarie al Nord, Sardegna e Puglia. Le massime in calo sulle regioni adriatiche, in aumento sul versante tirrenico, stazionarie al nord e Sardegna.

I venti generalmente deboli settentrionali fino a moderati sulle coste delle isole maggiori, medio e basso adriatico, coste ioniche.

I mari poco mosso l’adriatico con moto ondoso in aumento fino a molto mosso in serata; da mossi a molto mossi tutti gli altri bacini.

