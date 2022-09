Ribaltone da domenica 2 ottobre: area di alta pressione

Ribaltone totale sul fronte meteo nell’ormai imminente weekend. E’ questa la sentenza appena emessa dai modelli per Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre quando cambierà praticamente tutto, secondo quanto riporta in un articolo ilmeteo.it. Dopo una serie di perturbazioni che ancora stanno influenzando gran parte del Paese, le condizioni meteo sono destinate a mutare radicalmente proprio a cavallo del fine settimana.

Il weekend inizierà ancora sotto l’influenza di correnti instabili che dal Nord Europa continueranno ad affluire fin sul bacino del Mediterraneo, provocando delle precipitazioni fin sul nostro Paese. In particolare, nella prima parte di Sabato 1, piogge e temporali potranno ancora interessare le regioni del Sud e la Sicilia. Attenzione specialmente alla Calabria e alla Puglia dove non si esclude la possibilità di veri e propri nubifragi a causa della tanta energia ancora in gioco per via delle alte temperature dei nostri mari; il rischio è quello che si possano innescare i temibili temporali autorigeneranti in grado di innescare pericolose alluvioni lampo.

Sul resto dell’Italia invece avremo condizioni meteo decisamente più soleggiate grazie ad una prima avanzata dell’alta pressione.

Il vero ribaltone arriverà tuttavia il giorno dopo, Domenica 2 Ottobre. L’ultimo aggiornamento ha confermato che tra la Penisola Iberica e il Nord Africa andrà a configurarsi una vasta area di alta pressione la quale si sposterà poi a passo spedito verso l’Europa centro-meridionale. In sostanza, ci troveremo di fronte a un anticiclone ibrido, con contributi sia azzoriani, sia africani, proprio come avviene solitamente durante l’Estate.

In sintesi, dopo il maltempo di questa settimana, si concretizzerà un deciso cambiamento: spazio dunque ad una fase non solo più stabile, ma anche decisamente più soleggiata e calda con temperature massime fin verso i 25/27°C in città come Milano, Bologna, Roma e Napoli e addirittura qualche grado in più sulle due Isole Maggiori.

Ecco dunque servita la classica Ottobrata, ovvero una parentesi tardo estiva che tipicamente si verifica ad inizio Autunno.

