Da domenica rialzo della pressione: nella prossima settimana dovrebbe garantire stabilità diffusa e clima mite per la stagione

Il maltempo stringe l’Italia con rischio di nubifragi e grandinate fino a domenica. Secondo quanto riportato da IlMeteo.it : il pomeriggio di giovedì e venerdì saranno critiche con una nuova perturbazione, più intensa delle precedenti, che colpirà molte regioni del nostro Paese provocando forti temporali. L’Italia continua in quesi giorni ad essere strapazzata dalle instabili correnti oceaniche nel cui letto viaggiano numerose perturbazioni, due delle quali hanno già attraversato il Belpaese dall’inizio di questa settimana.

Fino al weekend la Penisola sarà interessata da un attivo passaggio perturbato con precipitazioni localmente abbondanti e sotto forma di rovesci o temporali che in più fasi coinvolgeranno soprattutto il settore tirrenico, quello ligure, l’ovest della Sardegna e parte del Nord. La vivace ventilazione sud-occidentale continuerà a favorire temperature oltre la norma, sopra i 25 gradi, sul medio Adriatico e nelle regioni meridionali mentre dei cali sono attesi nelle aree più perturbate. Nel fine settimana la perturbazione tenderà ad allontanarsi con gli ultimi strascichi sul medio Adriatico e al Sud. Seguirà un rialzo della pressione con l’anticiclone che da domenica e all’inizio della prossima settimana dovrebbe garantire stabilità diffusa e clima mite per la stagione.

Le previsioni per le prossime ore

Nuvolosità irregolare a tratti compatta, specie nei settori occidentali del Paese. Nel corso della giornata possibili piogge o temporali a carattere intermittente al Nord, sulle regioni tirreniche dalla Toscana al nord della Calabria, lungo l’Appennino, in Sardegna e, più sporadicamente, anche in Sicilia. Possibili fenomeni di forte intensità, specie in Sardegna, lungo il versante tirrenico del Centro-Sud e all’estremo Nord-Est.Temperature massime stazionarie o in lieve flessione al Nord e sul Tirreno, locali aumenti nel resto del Paese. Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole si potranno superare i 25 gradi; punte di 30 sulla Sicilia ionica. Venti di Libeccio su tutti i mari e sulle regioni centro-meridionali, fino a localmente forte nel Golfo Ligure e lungo l’Appennino settentrionale.Mari: da poco mossi a mossi Adriatico e Ionio; mossi o molto mossi gli altri, fino ad agitato il Ligure orientale.

Le previsioni per venerdì

Schiarite per gran parte della giornata su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto; piogge e temporali fin dal mattino in molte aree del Nord, in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna, meno probabili su Alpi occidentali ed Emilia. Rischio di precipitazioni intense su Levante ligure, zone interne e tirreniche del Centro e in Sardegna. Fra pomeriggio e sera possibili piogge o rovesci anche in Sicilia e bassa Calabria. In serata precipitazioni in attenuazione al Nord. Temperature senza grosse variazioni, a parte dei locali rialzi al Sud e in Sicilia dove si potranno toccare punte di 28-30 gradi. Venti moderati o tesi sui mari e sulle regioni centro-meridionali: in prevalenza da sud o sudest, dal pomeriggio tenderanno a disporsi di Maestrale sulla Sardegna. Forti raffiche nelle aree temporalesche. Mari: generalmente mossi, fino a molto mossi il mare di Corsica, il mare e Canale di Sardegna e l’Adriatico centro-meridionale al largo.

Le previsioni per sabato

Al mattino cielo ancora in generale nuvoloso; locali piogge o rovesci nelle zone interne del Centro e nell’area del Golfo di Trieste; possibili rovesci o temporali in Campania, estremo Sud e Sicilia. Nel pomeriggio schiarite al Centro-Nord e in Sardegna, specie in pianura e sulle aree costiere. Ancora nuvoloso al Sud e in Sicilia con possibili rovesci nel nord dell’isola. Alla sera possibile fase temporalesca fra Calabria e Sicilia con fenomeni localmente intensi. Temperature in aumento nei valori massimi al Centro-Nord e in Sardegna. Ventoso per Maestrale su Sardegna, Tirreno e Stretto di Sicilia, per venti nord-orientali sullo Ionio. Leggermente ventilato anche nel resto del Paese. Mari: per lo più mossi o molto mossi quelli occidentali e il basso Ionio; da poco mossi a localmente mossi Adriatico e alto Ionio.

