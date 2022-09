Su diverse regioni sarà meglio avere un ombrello a portata di mano, ma il peggio deve ancora venire

Come riportato dal portale ilmeteo.it, sull’Italia sta transitando un nuovo fronte instabile, il secondo dopo quello che ci ha colpito tra lo scorso weekend e l’inizio di questa settimana e nelle prossime ore sarà foriero di nuove piogge e temporali, in attesa di quella che sarà la perturbazione più intensa della serie: insomma, anche oggi su diverse regioni sarà meglio avere un ombrello a portata di mano, ma il peggio deve ancora venire.

La notte appena trascorsa ha registrato un aumento di intensità dei venti dai quadranti occidentali a carico della Sardegna e di gran parte del settore tirrenico. Sul fronte dei temporali serali dopo quelli che hanno colpito, sempre nella notte, alcuni tratti del Nordest (si sono verifiicate anche intense grandinate sul Veneto), la situazione in prima mattinata si è mantenuta tutto sommato tranquilla, a parte per qualche timida nota d’instabilità a carico del comparto tirrenico calabrese.

L’assenza di una figura di alta pressione continuerà a mantenere il nostro Paese oggetto delle scorribande del flusso instabile atlantico anche nelle prossime ore che saranno dunque ancora caratterizzate da un contesto assai capriccioso. Già nel corso della mattinata parecchie nubi solcheranno i cieli del Nord, della Sardegna e di gran parte del versante tirrenico del Paese e sarà soprattutto su quest’ultimo settore che il tempo inizierà a dare segnali per nulla rassicuranti. Le prime piogge e anche qualche temporale inizieranno a svilupparsi sulle aree settentrionali della Toscana, sull’Umbria e, a scendere, su Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Precipitazioni irregolari sono attese anche sul distretto più settentrionale della Sardegna. Il quadro meteorologico sarà poi destinato a peggiorare tra il pomeriggio e la serata, sempre a carico delle medesime zone: occhi puntati, in particolare, sull’area più settentrionale della Sardegna, nonché su tutto il versante tirrenico. Entro sera qualche pioggia potrebbe aver luogo pure sulla bassa Lombardia e sul Triveneto, qui in particolare sul Friuli Venezia Giulia.

Questo sarà solo l’anticamera di un nuovo e più deciso peggioramento che sarà determinato dal sopraggiungere di quella che sarà la terza perturbazione da inizio settimana, questa volta più intensa, che attraverserà il nostro Paese tra Giovedì 29 e Venerdì 30.

