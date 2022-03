Il raffreddamento, a iniziare dalla Val Padana e dal settore adriatico, riporterà le temperature verso valori più invernali

Il corridoio di alta pressione presente sull’Italia mostra segni di cedimento in favore di umide correnti sciroccali. Ne approfitta una perturbazione, che avanza verso sud-est associata a un vortice ciclonico centrato sull’Algeria settentrionale: tra venerdì e il weekend in termini di precipitazioni i suoi effetti si faranno sentire principalmente sulle Isole maggiori e il Sud Italia. Nel contempo assisteremo a una generale intensificazione dei venti orientali, richiamati dalla depressione che, in questo finale di settimana, faranno affluire aria sensibilmente più fredda dai Balcani verso il nostro Paese. Il raffreddamento, a iniziare dalla Val Padana e dal settore adriatico, riporterà le temperature verso valori più invernali, sotto le medie stagionali.

All’inizio della prossima settimana le correnti fredde potrebbero insistere ancora per un paio di giorni sulle regioni centro-meridionali, in particolare su quelle adriatiche e del Sud. In tutta questa evoluzione il Nord continua a rimanere a secco, con la prolungata siccità ormai dell’ordine dei 100 giorni al Nord-Ovest, che diventa sempre più preoccupante.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel settore alpino, al Nord-Ovest, al Sud e in Sardegna. Maggiore opportunità di qualche apertura altrove, ma in un contesto di spiccata variabilità, con una nuvolosità molto irregolare.

Precipitazioni sparse sin dal mattino su Sardegna e Calabria, specie nei settori orientali; in mattinata residue piogge anche sulla Sicilia ionica. Dal pomeriggio piogge in estensione a Basilicata e Campania, in forma più occasionale a ridosso dell’Appennino molisano e abruzzese.

Al Nord, nel corso della giornata, possibilità di alcune deboli precipitazioni a ridosso delle Alpi centrali e occidentali, nevose sopra i 1600-1800 metri.

Temperature massime per lo più in leggera flessione, ma con valori ancora spesso superiori alla norma, per lo più compresi fra i 12 e i 17 gradi.

Venti in prevalenza orientali, da moderati a localmente tesi su alto Adriatico, mari e regioni centro-meridionali, fino a forti attorno alle Isole e in particolare sulla Sicilia. Tramontana da moderata a tesa sulla Liguria.

Mari: fino ad agitati il Canale di Sicilia ed il basso Ionio; mossi o molto mossi gli altri bacini, fino a poco mosso l’Adriatico settentrionale e il Ligure orientale sotto costa.

PREVISIONI PER SABATO

Maltempo in Sardegna, con piogge più insistenti e localmente moderate sulla parte orientale dell’isola. Prevalenza di nubi anche al Sud e in Sicilia, con isolate precipitazioni in Sicilia (neve sui monti oltre i 1200-400 metri), al mattino anche su Puglia centrale, Lucania e Calabria meridionale. Da poco a parzialmente nuvoloso nel resto del Paese, con schiarite più ampie su Val Padana centro-orientale, Toscana e Marche; più nubi sulle Alpi centrali, dove saranno possibili delle deboli nevicate oltre i 1300-1600 metri.

Temperature in calo, più marcato nei valori minimi al Nord; massime in diminuzione soprattutto sul versante adriatico, al Sud e in Sicilia.

Giornata ventosa per forti venti orientali sulle Isole e sul mar Tirreno centro-meridionale; deboli o moderati altrove.

Mari: molto mossi o agitati i bacini attorno alle Isole e lo Ionio meridionale, anche molto agitati il canale di Sicilia e l’estremo sud dello Ionio; mossi o molto mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMENICA

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord e in Toscana, con annuvolamenti sparsi per lo più concentrati sulle Alpi. Nubi sparse con parziali schiarite su Marche, Umbria e Lazio. Cielo in gran parte nuvoloso sulle restanti regioni centro-meridionali, con maggiori schiarite dal pomeriggio in Puglia; qualche pioggia isolata su Calabria, Sardegna, medio Adriatico; brevi e deboli nevicate possibili oltre i 600-900 metri lungo l’Appennino dall’Ascolano alla Sila e sui monti della Sicilia settentrionale.

Temperature in ulteriore calo ovunque e inferiori alla media.

Venti orientali, in attenuazione, ma ancora moderati o localmente tesi, fino a forti nel sud della Sicilia. Rinforzi di Tramontana in Liguria.

Mari: agitati i canali delle Isole e il basso Ionio; da mossi a molto mossi gli altri bacini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata