Temperature già al di sopra della norma. Attenzione alla nebbia fitta

“Un robusto campo di alta pressione, centrato tra la Spagna e il Marocco, si sta espandendo anche verso l’Italia a iniziare dalle regioni centro-settentrionali. L’estremo Sud, per oggi ai margini dell’anticiclone, vede ancora la presenza di una vivace ventilazione settentrionale alimentata da una depressione in allontanamento sull’Egeo.



L’alta pressione protesa dal Nord-Africa e la una massa d’aria estremamente mite che l’accompagna saranno gli assoluti protagonisti dei giorni intorno al Capodanno. Sarà un periodo contrassegnato da temperature eccezionalmente alte, in particolare sulle Alpi dove lo scarto potrebbe essere anche di 10-15 gradi oltre le medie stagionali, e da una diffusa stabilità. Vi saranno quindi le condizioni favorevoli all’accumulo di inquinanti e alla formazione di nebbia o nubi molto basse localmente anche persistenti – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it –, specie in Valle Padana, sull’alto Adriatico e nel settore ligure. Nelle aree nebbiose le temperature diurne rimarranno più contenute rendendo meno evidente l’anomalia termica positiva.



Secondo le attuali proiezioni un indebolimento significativo dell’anticiclone non dovrebbe avvenire prima del 4 o 5 di gennaio”.

IL CALDO ANOMALO NON HA ANCORA RAGGIUNTO L’APICE, MA IN DIVERSE ZONE C’È GIÀ UN CLIMA DA PRIMAVERA AVANZATA: i dati

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Giornata con tempo stabile sull’Italia. Un po’ di nuvolosità residua al Nord-Est e, al mattino, su parte del Sud e delle Isole in successivo diradamento. In pianura Padana e sulle coste adriatiche del Nord presenza di nebbie anche fitte e diffuse al mattino, in temporaneo diradamento nel pomeriggio, specie sulla pianura occidentale; dopo il tramonto nebbie di nuovo più diffuse e intensificazione. Sul resto d’Italia cielo sereno o al più velato.

Temperature massime per lo più in aumento al Centro-Nord, in lieve calo al Sud. Valori diffusamente sopra la media e fino a 17-20 gradi in Liguria, Toscana, Campania, Calabria e Isole.



Venti moderati o tesi di Maestrale, ma in graduale attenuazione, su Canale di Sicilia, mare e canale di Sardegna; Maestrale in moderato rinforzo sul basso Adriatico, in Puglia e sul mar Ionio; venti di debole intensità altrove. Mari: fino a molto mossi basso Adriatico, Ionio, Mare di Sardegna e canali delle isole, localmente mossi il medio Adriatico e il basso Tirreno, poco mossi o quasi calmi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMANI

Il 2021 si chiude domani con tempo stabile ovunque. Il cielo sarà sereno su gran parte del Paese; faranno eccezione la pianura Padana e le coste adriatiche, dalle Marche alla Venezia Giulia, dove queste condizioni favoriscono la formazione di nebbie, anche persistenti. Qualche nebbia all’alba anche in Sardegna, nelle valli del Lazio e della Toscana. Tra pomeriggio e sera strati di nubi basse in aumento nel settore intorno al mar Ligure e lungo le coste occidentali della Sardegna.

Temperature in ulteriore rialzo nelle aree soleggiate; clima eccezionalmente mite per la stagione con le anomalie più significative previste su Alpi e Appennini. Venti per lo più deboli; moderati settentrionali nel canale d’Otranto e sull’alto mare Ionio, in indebolimento nel corso della giornata. Mari poco mossi, mossi il canale d’Otranto e il settore centro orientale dello Ionio.

NOTTE DI SAN SILVESTRO TRA NEBBIA E CALDO ANOMALO

L’intenso anticiclone influenzerà anche la notte di Capodanno, assicurando condizioni meteo stabili ovunque e un clima caldo per la stagione. In particolare, nella notte di San Silvestro il cielo si presenterà sereno su quasi tutto il Paese, ma sarà alto il rischio di nebbia, che non si limiterà alle pianure del Nord.

Nelle regioni settentrionali le nebbie saranno presenti diffusamente sulla valle padana, localmente anche fitte, e sulle aree costiere del mare Adriatico settentrionale. Nella notte di Capodanno tuttavia esse potranno fare la loro comparsa anche sulle fasce costiere dell’Abruzzo e del Molise, nelle valli e sulle aree pianeggianti del Lazio. Lungo le coste della Liguria, a basse quote in Toscana e in Sardegna si formeranno strati di nuvolosità bassa.

Come anticipato, la notte di Capodanno non sarà fredda e in tutto il Paese sono previste temperature superiori alla media stagionale. In valle padana la colonnina di mercurio resterà di alcuni gradi sopra lo zero, al Centro Sud le temperature minime saranno per lo più comprese tra 7 e 10 gradi, con valori anche superiori nelle aree costiere del Sud e delle isole.

Chi trascorrerà questo periodo in montagna vivrà una notte eccezionalmente mite in tutte le località, in particolare sulle Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale: nelle aree meno soggette al ristagno di aria fredda (cime e pendii in zone aperte) il termometro potrà segnare valori compresi tra 10 e 15 gradi. Lo zero termico sarà situato a circa 3000 m sull’Alto Adige e salirà fino a quasi 4000 metri nell’area del Cuneese. Si tratta di una massa d’aria con caratteristiche quasi estive. I venti saranno quasi ovunque deboli.

PREVISIONI PER SABATO 1 GENNAIO

Cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’Italia. Nebbie estese sulla valle padana, lungo le coste dell’Alto mare Adriatico, insistenti per gran parte della giornata; locali nebbie anche sul Lazio, lungo le coste della Sardegna e dell’Adriatico centrale; cielo grigio a causa di strati di nubi basse lungo le coste della Liguria e sul centro nord della Toscana.

Temperature minime per lo più in rialzo; massime in lieve rialzo in valle padana e all’estremo Sud, in lieve calo al Centro. Le temperature saranno ovunque superiori alla media, in particolare sulle aree collinari e montuose del Centro-Nord, con anomalie anche di 10-15°C sulle Alpi occidentali. Venti in generale deboli; moderato maestrale sul Canale di Sicilia, sul mare Adriatico meridionale e sul canale d’Otranto. Mari in prevalenza poco mossi, mossi canale di Sicilia, Adriatico meridionale e canale d’Otranto.

