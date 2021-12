Alta pressione in lento indebolimento: martedì affondo freddo, con calo termico sensibile al Nord e sulle regioni adriatiche

Il campo di alta pressione presente sul nostro Paese si indebolisce leggermente e su alcune regioni oggi si osserverà un aumento della nuvolosità, ma non sono previste piogge. Nel corso della settimana natalizia, infatti, – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, andremo incontro ad alcuni cambiamenti della situazione meteorologica, ma sarà un cambio di scenario che avverrà con gradualità. Martedì venti più freddi orientali determineranno un temporaneo calo delle temperature, più sensibile sulle aree montuose del Centro-Nord, in un contesto di tempo in generale ancora asciutto e non perturbato. Nelle giornate successive, gradualmente torneranno a prevalere venti meridionali miti, ma anche più umidi, che favoriranno un aumento della nuvolosità specie al Nord e versante tirrenico ma con poche piogge di rilievo. Un peggioramento del tempo potrebbe coinvolgere l’Italia centro-settentrionale tra la serata della Vigilia e il giorno di Natale per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Non è escluso che un secondo impulso perturbato possa raggiungere l’Italia anche nella giornata di Santo Stefano. Le temperature del periodo natalizio risulteranno probabilmente superiori rispetto alla media stagionale. ma sostanzialmente non si verificheranno piogge.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al mattino un po’ di nubi sparse con un cielo irregolarmente nuvoloso su Sicilia nord-orientale, Campania meridionale, Calabria tirrenica e nordovest della Sardegna; nubi più diffuse e compatte su Liguria centro-orientale, Toscana e Umbria; le nubi non saranno associate a piogge. Tempo soleggiato nel resto d’Italia con un cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Nel corso della giornata la nuvolosità si estende alle regioni centrali adriatiche, alle zone interne e occidentali della Sardegna; tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento anche in pianura padana. Temperature per lo più in lieve rialzo: le minime del mattino soprattutto al centro, le massime pomeridiane in particolare in Valle Padana, al Sud e in Sicilia; all’alba locali deboli gelate nelle regioni settentrionali. Venti da ovest o nordovest fino a moderati sui mari di ponente, al Sud e sulle isole; in serata venti orientali in intensificazione sull’Adriatico. Mari: fino a localmente molto mossi il basso Mar Ligure e il Canale d’Otranto; mossi o poco mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER MARTEDÌ 21 DICEMBRE

Giornata prevalentemente soleggiata con pochi annuvolamenti di rilievo su settori alpini, Emilia orientale, Romagna, regioni centrali adriatiche, nord della Campania, Puglia, Basilicata, sudovest della Sicilia. Nel resto d’Italia cielo da parzialmente nuvoloso a localmente molto nuvoloso con le nuvole più diffuse e compatte su Liguria centro-orientale, Lombardia occidentale e meridionale, Emilia occidentale, Venezie e Toscana. Si tratterà di una nuvolosità non associata a fenomeni di rilievo: qualche goccia di pioggia non è esclusa, specie verso sera, sulla Toscana centro-meridionale, nel nordovest della Calabria, nel nordest della Sicilia e lungo le coste meridionali della Campania.



Temperature in generale calo, più sensibile sulle regioni settentrionali, specie in montagna, e su quelle adriatiche. Venti moderati di Tramontana tra Puglia meridionale e Ionio; venti in generale deboli altrove, salvo residui rinforzi su medio e alto Adriatico, Mar Ligure e Tirreno settentrionale. Mari: fino a mossi il Ligure occidentale, il Tirreno centrale, il basso Adriatico e lo Ionio; in prevalenza poco mossi i restanti mari.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE

Al Nord ampi rasserenamenti sulle aree alpine e sulle fasce prealpine; nuvolosità irregolare sulle pianure, in diradamento nel pomeriggio. Sulle regioni centrali cielo molto nuvoloso, con occasionali e deboli precipitazioni su Grossetano, Marche, Umbria, Lazio centro settentrionale. Al Sud e nelle isole nuvolosità variabile, più densa sulla Calabria, alternata a schiarite in Campania e sul nord della Puglia; deboli piogge isolate sulla Calabria tirrenica.

Temperature: minime in calo al Nord, in rialzo sulle regioni centrali. Massime senza grosse variazioni. Venti: per lo più deboli. Mari: in prevalenza poco mossi.

TENDENZA FINO AL WEEKEND DI NATALE

Per giovedì si profila un aumento delle nuvole e l’arrivo delle prime piogge. In particolare, al mattino al Nord osserveremo ancora locali nebbie in pianura e nel corso della giornata le nuvole aumenteranno sulla Liguria, in Emilia e sulla pianura padana; sulle aree alpine e sulle Prealpi il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Al Centro cielo nuvolo sulle regioni tirreniche e sul nord delle Marche, qualche schiarita lungo il medio Adriatico. In Sardegna un po’ di nubi soprattutto al mattino, schiarite dal pomeriggio. Al Sud nuvolosità variabile, più densa in Campania e sulla Calabria ionica, senza piogge di rilievo. Deboli piogge potranno interessare il Levante ligure, l’alta Toscana, il Lazio, l’Umbria e, al mattino, la Sicilia ionica. Temperature stazionarie sulle Isole maggiori, in lieve calo sulla pianura padana e nel nord della Toscana; massime in lieve aumento sul resto della penisola. Venti quasi ovunque deboli e mari in prevalenza poco mossi; localmente mossi basso Ionio, Canale di Sardegna, alto Tirreno.

Nella parte finale della settimana l’alta pressione si indebolirà ulteriormente, e sull’Italia affluiranno correnti più umide e instabili. Alla Vigilia di Natale le precipitazioni più significative dovrebbero verificarsi sulla Liguria e l’alta Toscana, dal pomeriggio qualche pioggia potrebbe coinvolgere anche Piemonte, Lombardia, Trentino ed estremo Nord-Est. Sulle Alpi la neve arriverà fino a 800-1.000 metri circa. Secondo lo scenario che attualmente si profila come più probabile, il giorno di Natale vedrà un cielo nuvoloso su gran parte delle regioni centro-settentrionali mentre al Sud osserveremo qualche schiarita. Le piogge saranno più probabili soprattutto il versante tirrenico della Penisola, con possibili piogge residue al mattino sul Nord-Est. Nel periodo delle Feste assisteremo anche una intensificazione dei venti meridionali, in particolare del Libeccio. Ne conseguirà un generale aumento delle temperature, più sensibile nei valori minimi e al Centro-Sud.

