Piogge in Sardegna e al Centro-Sud, dove il clima sarà però mite

La settimana esordisce con la circolazione ciclonica centrata in prossimità della Sardegna ancora ben attiva. La conseguente instabilità interessa principalmente, oltre alla Sardegna, anche una fascia tra la Sicilia, la Campania, il nord della Puglia e le limitrofe aree del Centro. Anche il Nord vive una breve parentesi meno stabile per il transito della coda di una perturbazione (la n. 4 di novembre), accompagnata da qualche pioggia soprattutto al Nord-Est e dall’afflusso di aria leggermente più fredda con l’ingesso di una Bora moderata sull’alto Adriatico e l’insistenza di venti di Tramontana in Liguria. Anche al Centro-Sud la massa d’aria insolitamente mite tende leggermente a raffreddarsi. Non mancheranno, però, ancora punte ben oltre i 20 gradi al Sud e in Sicilia.

Nei prossimi giorni un vasto corridoio di alta pressione si estenderà dall’Atlantico fino al Mar Nero, isolando di fatto l’area depressionaria presente sul Mediterraneo centro-occidentale. Quest’ultima, quindi, manterrà una posizione quasi stazionaria – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, solo in lento movimento verso sudovest. Il rischio di altre fasi instabili, che inizialmente coinvolgerà localmente anche la penisola e mercoledì l’estremo Nord-Ovest, da venerdì dovrebbe limitarsi alle sole Isole maggiori. Si tratta comunque di una evoluzione con ampi margini di incertezza.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Cielo sereno o poco nuvoloso su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, nord della Lombardia e Alto Adige. Nel resto del Paese il cielo si presenterà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con temporanee locali aperture possibili tra Toscana, Umbria e alto Lazio.



Al Nord locali piogge possibili su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia, Lombardia meridionale, sudest del Piemonte e Liguria quasi ovunque in esaurimento già nel pomeriggio; quota neve sui rilievi del Friuli intorno ai 1000 metri nel Tarvisiano.



Al Centro Sud: tempo instabile in Sicilia sin dal mattino con rovesci e temporali sparsi, a iniziare dall’ovest dell’isola; possibili rovesci o temporali nel corso del giorno anche su Sardegna, Campania e nord della Puglia. Piogge anche moderate in Molise, nel sud del Lazio e dell’Abruzzo. Fenomeni più deboli e a carattere isolato possibili sul resto del Sud, dal pomeriggio sulle regioni centrali adriatiche.



Temperature massime per lo più in calo al Nord, intorno al Tirreno e al Sud; ancora punte ben oltre i 20 gradi possibili al Sud e in Sicilia.



Venti fino a moderati meridionali su Ionio, Puglia e Sardegna, da nord nel Ponente ligure e di Bora sull’alto Adriatico.



Mari: fino a molto mossi quelli intorno alla Sardegna, il Ligure occidentale, localmente anche l’alto Adriatico; poco mossi il medio e basso Adriatico e il Tirreno sud-orientale, in prevalenza mossi i restanti bacini.

PREVISIONI PER DOMANI, MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

Al Nord tempo in prevalenza soleggiato. Tra tardo pomeriggio e notte tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali.



Al Centro schiarite a tratti anche ampie su Toscana, alto Lazio e Umbria, nuvolosità più compatta sul lato adriatico dove non si esclude qualche goccia di pioggia, specie a inizio giornata e a ridosso dell’Appennino.



Al Sud e sulle Isole cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con alcune precipitazioni, anche sotto forma di rovesci o temporali, più probabili su est e sud della Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale; fenomeni più sporadici su Campania, Basilicata e Puglia centrale.



Temperature: senza grandi variazioni, su valori molto miti e superiori alla norma al Sud e sulla Sicilia dove si andrà ancora oltre i 20 gradi. Al Nord, pur con lievi rialzi, non si supereranno i 13-14 gradi.



Venti: da moderati a tesi nord-orientali su alto Adriatico, dorsale settentrionale, Marche, Umbria, Toscana e Liguria; fino a localmente forti tra est e nordest sulla Sardegna; da deboli a moderati di Scirocco sullo Ionio.



Mari: in prevalenza mossi, fino a molto mossi il mare e Canale di Sardegna e il settore sud-occidentale del mar Ligure.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE

Sull’insieme delle regioni cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo ancora qualche ampia schiarita a inizio giornata al Nordest. Precipitazioni più probabili su Sardegna orientale e settentrionale, Sicilia e Calabria ionica, anche sotto forma di rovesci o isolati temporali. Locali precipitazioni all’estremo Nord-Ovest con neve a



quote elevate sulle Alpi e al mattino lungo le coste toscane. In serata possibili rovesci in arrivo in costa tra bassa Toscana e Lazio.



Temperature per lo più in lieve aumento al Centro-Nord e in Sardegna. Clima mite per il periodo al Centro-Sud, particolarmente sul lato tirrenico, al Sud e sulle Isole dove si potranno ancora superare i 20 gradi.



Venti: da moderati a forti di Tramontana in Liguria e sul mar Ligure, moderati o tesi sud-orientali su Tirreno, Sud e Isole.



Mari: poco mossi l’Adriatico centrale e settentrionale; mossi i restanti bacini, fino a molto mossi o localmente agitati quelli di ponente e lo Ionio meridionale.

