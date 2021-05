Nel weekend dovrebbe invece tornare l'anticiclone

La nuova settimana si è aperta oggi con il veloce passaggio di una perturbazione sul Sud e sulle Isole maggiori, accompagnato da qualche pioggia in Sicilia e in Calabria. Mentre nella giornata di domani il tempo sarà più stabile in gran parte del Paese, per la seconda parte della settimana si profila una situazione meteo nuovamente movimentata: tra mercoledì e venerdì l’Italia sarà investita da 4 diversi sistemi perturbati. I primi due investiranno il Paese nella sola giornata di mercoledì, quando una prima perturbazione coinvolgerà il Nord e l’altra attraverserà il Centro-Sud. Altre due perturbazioni sono attese tra giovedì e venerdì: un sistema perturbato porterà un po’ di piogge al Nord mentre il secondo lambirà il Sud e la Sicilia. Buone notizie per il weekend: al momento sembra confermato il rinforzo dell’anticiclone – anticipano i meteorologi di iconameteo.it -, che si espanderà su tutto il Paese regalando un fine settimana di bel tempo e clima primaverile.

PREVISIONI PER MARTEDI’

Al Nord nuvolosità in graduale aumento su settore alpino, pianure adiacenti e Liguria centrale con occasionali piogge su Alto Piemonte, Carnia, in serata anche nelle zone di confine della Valle d’Aosta; più soleggiato altrove. Al Centro al mattino prevarranno le schiarite; nel pomeriggio aumento della nuvolosità con possibilità di piogge nel Lazio. Al Sud e in Sicilia transito di velature, in intensificazione verso la fine della giornata sui settori meridionali; la sera possibilità di deboli piogge isolate su Campania, Basilicata e Puglia centrale. In Sardegna cielo molto nuvoloso con alcune piogge, più probabili al mattino sul centro-sud dell’isola.

Temperature minime senza grandi variazioni; massime stabili o in lieve aumento, in particolare su Emilia Romagna, Marche e Sicilia.

Venti a tratti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto e da est nel canale di Sardegna con mari un po’ mossi, venti deboli e mari poco mossi altrove.

PREVISIONI PER MERCOLEDÌ

Su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità: nuvolosità irregolare, a tratti intercalata da alcune schiarite, più significative sulla bassa Val Padana e, dal pomeriggio, anche sulla Sardegna. Al Nord precipitazioni isolate più probabili nel settore alpino, su Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli Venezia Giulia (nevose a quote elevate, oltre i 2000 m). Al Centro-Sud piogge a carattere sparso saranno possibili sulla maggior parte delle regioni peninsulari e sulla Sicilia, un po’ più diffuse tra la notte e il mattino, in successiva attenuazione. In serata i fenomeni si concentreranno all’estremo Nord-Est; tendenza a rasserenamenti su regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni adriatiche, bassa Toscana e alto Lazio.

Temperature per lo più in aumento ovunque nelle minime; massime in diminuzione su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni del Sud e Sicilia.

Venti sud-occidentali in rinforzo, da deboli a moderati, ma con raffiche fino a forti tra il mar Ligure, la dorsale settentrionale, il nord della Toscana e la Romagna; venti tesi da ovest nelle vallate alpine occidentali.

Mari: da mosso a molto mosso il Ligure, fino a mossi l’alto Adriatico, il Tirreno centrale e meridionale al largo, il Canale di Sicilia; calmi o poco mossi i rimanenti bacini.

LA TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana, ancora piuttosto incerta, delinea tra giovedì e venerdì uno scenario decisamente simile a quello di mercoledì, con l’Italia raggiunta pressoché in contemporanea da due perturbazioni.

Il primo sistema perturbato proverrà dal Nord Atlantico e sarà diretto verso l’Europa orientale: il suo nucleo più attivo resterà confinato oltralpe, ma la sua coda attraverserà le regioni settentrionali dando luogo ad alcune precipitazioni che al momento sembrano più probabili nelle regioni nord-orientali e lungo l’arco alpino.

Contemporaneamente si farà strada verso il Sud Italia un’altra perturbazione, in risalita dal Nord Africa e diretta verso la Grecia e il Mediterraneo orientale: tra giovedì e venerdì attraverserà le regioni meridionali, dove tuttavia si prevedono effetti scarsi in termini di precipitazioni. Non si escludono brevi piogge tra la Sicilia e la Calabria nella seconda parte di giovedì e nelle prime ore di venerdì.

Il secondo weekend di maggio dovrebbe invece trascorrere con condizioni meteo più stabili ovunque. A oggi i modelli confermano infatti una rimonta più decisa dell’anticiclone, che si espanderà verso l’Italia e il Mediterraneo centrale proprio alla fine di questa settimana. Di conseguenza assisteremo a un generale miglioramento del tempo, accompagnato da un clima tipicamente primaverile. Le temperature saranno in generale nella norma al Nord, mentre raggiungeranno valori al di sopra delle medie stagionali al Centro-Sud: nelle regioni centro-meridionali si potranno raggiungere i 25 gradi, e non si esclude che nelle Isole maggiori la colonnina di mercurio arrivi a picchi anche superiori, spinta nel weekend da una progressiva intensificazione dei venti di Scirocco.

