Previste punte di 30 gradi in Sicilia, domenica bel tempo

Perturbazione numero 9 di aprile al Sud e in Sicilia nella giornata di venerdì 23, associata ad un vortice di bassa pressione, e responsabile di piogge o rovesci sparsi. Secondo le previsioni dei meteorologi di iconameteo.it “questo nuovo sistema perturbato tenderà ad allontanarsi verso sudest dal mattino di sabato. Pressione atmosferica in aumento al Centro-Nord con tendenza a schiarite sempre più ampie, soprattutto nel fine settimana”. La domenica dovrebbe essere all’insegna del bel tempo in tutto il Paese, destinato poi a durare al Sud anche nei primi giorni della prossima settimana.

Da lunedì probabile una fase piovosa al Nord che poi martedì potrebbe coinvolgere anche parte del Centro. Nel frattempo le temperature, già risalite verso valori in linea con la norma, tenderanno a crescere ulteriormente, in particolare nel weekend. All’inizio della prossima settimana, complice lo Scirocco che farà affluire aria calda dal Nord Africa, le temperature subiranno un ulteriore e sensibile rialzo al Sud e nelle due Isole maggiori con valori che potrebbero anche toccare i 30 gradi in Sicilia.

Previsioni per sabato 24 aprile

La perturbazione giunta venerdì sulle estreme regioni meridionali si allontanerà verso la Grecia e, dopo una notte ancora piovosa nella giornata di sabato, i fenomeni si attenueranno rapidamente. Saranno possibili deboli piogge residue in Calabria, sul nord e sull’est della Sicilia; fino alle prime ore del mattino deboli piogge isolate su Basilicata e Puglia centro meridionale. Nel resto del Paese il tempo sarà generalmente soleggiato.

Temperature in lieve aumento, in particolare al Centro-Nord e sulle Isole, con punte massime di 22-23 gradi.

Venti moderati settentrionali in Puglia, in Calabria, nello Ionio e nel Canale di Sicilia; per lo più deboli altrove.

Mari: molto mosso il basso Ionio; mossi i restanti bacini meridionali; in prevalenza poco mossi i restanti mari.

Previsioni per domenica 25 aprile

Alta pressione in temporanea estensione a tutta l’Italia con tempo in prevalenza stabile e soleggiato, a parte degli strati nuvolosi in transito alle alte quote che potranno velare il cielo. Qualche addensamento più compatto sarà presente sui rilievi del Nord e nella zona fra Calabria e Sicilia. Non è escluso qualche breve piovasco sui rilievi friulani e le Dolomiti. In serata le nuvole cominceranno ad aumentare gradualmente su tutte le regioni settentrionali.

Temperature minime in calo Sud; per il resto valori in leggero rialzo, con massime oltre i 20 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole, fino a punte di 24-25 gradi.

Venti in prevalenza deboli con residui rinforzi di Maestrale all’estremo Sud; in giornata Scirocco in rinforzo nel Canale di Sardegna.

Mari: mossi il basso Adriatico, lo Ionio e i canali delle Isole; calmi o poco mossi i restanti bacini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata