Martedì si attenua l'instabilità atmosferica e risalgono le temperature

Settimana al via con tempo variabile, soprattutto al sud e nelle zone interne del centro. Martedì si attenua l’instabilità atmosferica insieme ad un moderato rialzo delle temperature. Mercoledì transiterà una debole perturbazione. “La persistenza in quota di una circolazione di bassa pressione nei pressi dell’Italia è all’origine della variabilità che osserviamo in molte aree del nostro Paese, più accentuata al Sud e nelle zone interne del Centro. Anche nella giornata di oggi le temperature restano di qualche grado inferiori ai valori medi del periodo. Domani – affermano i meteorologi di iconameteo.it -, la circolazione ciclonica inizierà a spostarsi verso la penisola balcanica favorendo una diminuzione dell’instabilità atmosferica sull’Italia e un moderato rialzo delle temperature. Mercoledì si assisterà ad un rialzo più marcato delle temperature sulle isole e sulle regioni meridionali; sulla Toscana e su alcuni settori del Nord Italia transiterà una debole perturbazione“.

Le previsioni per martedì 20 aprile

Nuvolosità variabile su tutto il Paese, con schiarite che a tratti saranno anche ampie, specie in Val Padana e lungo le coste del Centrosud. Al mattino saranno possibili alcune piogge isolate nelle zone interne della Campania e sul settore tirrenico della Calabria; in giornata si potranno osservare brevi e locali episodi di instabilità con possibili rovesci o temporali sull’Appennino settentrionale, lungo le Prealpi centro-orientali e nelle zone interne del Centro-Sud peninsulare.

Temperature in aumento con massime pomeridiane che tendono a riavvicinarsi alle medie stagionali, per lo più comprese tra 16 e punte di 18-19 gradi. Venti per lo più deboli con locali rinforzi di Libeccio sul Ligure e da ovest sulla Sicilia meridionale.

Mari: mossi il Tirreno orientale e meridionale, il Canale di Sicilia, localmente anche il Ligure, il Canale di Sardegna e il basso Adriatico; in prevalenza poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni per mercoledì 21 aprile

Nuvolosità sparsa con parziali schiarite possibili su medio e basso Adriatico, Calabria e Sicilia. Prevarranno invece le nuvole sul resto d’Italia. Fin dal mattino locali precipitazioni possibili tra la Liguria e l’alta Toscana, all’estremo Nordovest e lungo la fascia prealpina con limite della neve oltre i 1600 m circa. Nel pomeriggio qualche pioggia anche nel nord della Sardegna e nel resto del Nordovest, fase instabile con possibili rovesci o temporali tra l’alto Veneto e il Friuli. In serata locali piogge possibili nella fascia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia e Toscana. Temperature minime per lo più in aumento, massime in lieve calo al Nordovest e in Toscana, in aumento al Sud e nelle Isole. Venti meridionali in intensificazione con Scirocco anche moderato su Tirreno e nei canali delle Isole. Mari: fino a molto mosso il Canale di Sicilia, mossi quelli di Sardegna e d’Otranto e il Tirreno centro-occidentale, in prevalenza poco mossi i restanti bacini.

Giovedì e venerdì tempo instabile con rischio temporali

La perturbazione giunta mercoledì, nella giornata di giovedì abbandonerà gradualmente la Sardegna per investire le regioni centrali con rovesci e la possibilità di qualche temporale nelle zone interne per poi venerdì spingersi anche su parte del Sud.

La giornata di venerdì, infatti, vedrà condizioni di instabilità su Lazio, Abruzzo, Molise e al Sud peninsulare ma con il rischio di temporali anche sulla Sardegna. Andrà meglio al Nord con una residua instabilità giovedì sui rilievi del Nordest. Le prospettive per il fine settimana confermano, secondo i dati attualmente disponibili, un generale miglioramento con tempo più stabile grazie al rialzo dell’alta pressione.

Giovedì soffieranno venti di Scirocco al Sud e in Sicilia. Sarà una giornata ventosa anche quella di venerdì, specialmente all’estremo Sud e sulla Sicilia, con temperature in rialzo in gran parte del Paese ma condizionate ancora dalla possibilità di precipitazioni nelle zone maggiormente soggette a instabilità. Dopo la lunga fase con valori sotto le medie, nell’ultima parte della settimana ci avvicineremo di nuovo ai 20 gradi anche al Nord.

