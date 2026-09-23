Dalla ricarica elettrica all’ormeggio smart, Monaco premia l’innovazione per le marine

Dalla ricarica autonoma per le imbarcazioni elettriche ai sistemi di riscaldamento ad alta efficienza energetica e alle soluzioni intelligenti per l’ormeggio, la sesta edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organizzata da M3 Monaco e ospitata dallo Yacht Club de Monaco, ha messo soluzioni tecnologiche concrete al centro degli Innovation Awards.

Sostenuti dalla Prince Albert II of Monaco Foundation, da ESA NanoTech, Bombardier, MB92 Group, Skytopia, Plus Marine, Italian Yacht Masters, Alcenza Properties e Raunautica, i premi sono stati assegnati a tre aziende in diverse fasi di crescita. Nella categoria development stage, il premio è andato a Kolbev, per una soluzione mobile di ricarica robotizzata pensata per consentire alle marine di servire le imbarcazioni elettriche senza dover investire immediatamente in grandi infrastrutture fisse per la ricarica. “Abbiamo iniziato con la ricarica dei veicoli elettrici e poi abbiamo visto una grande necessità di elettrificazione delle marine, dovuta alle normative in Svizzera e in Germania sui laghi, oltre agli sforzi per la sostenibilità, e abbiamo esteso la nostra offerta dalla ricarica dei veicoli elettrici alle marine”, ha spiegato Jakub Kwapisz, ceo di Kolbev.

Nella categoria post-revenue, è stata premiata la finlandese The Warming Surfaces Company, per le sue superfici riscaldate progettate per garantire il comfort riducendo al contempo i consumi energetici. Il premio per le aziende nella fase di growing revenue è andato invece all’italiana Seares, la cui tecnologia SeaDamp affronta una delle sfide pratiche delle attività portuali: la stabilizzazione delle imbarcazioni e delle infrastrutture galleggianti. Il sistema di smorzamento idraulico assorbe l’energia generata dalle onde e dal movimento dell’acqua, riducendo i carichi dinamici e le sollecitazioni sulle cime di ormeggio.

Bernard d’Alessandri, segretario generale e amministratore delegato dello Yacht Club de Monaco, e Giorgio Cucé amministratore delegato di Seares, premiati in occasione dell’evento “Ustainable Smart Marina” presso lo Yacht Club de Monaco (foto di Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)

Un Innovation Award “Coup de Cœur” è stato inoltre assegnato a Nemo’s Garden (Italia) per le sue biosfere sottomarine, progettate per coltivare piante senza utilizzare terreno né pesticidi. I premi hanno incluso anche una categoria dedicata all’Architettura, a conferma dell’attenzione più ampia dell’evento alla trasformazione delle marine in destinazioni sul waterfront sostenibili e attrattive. Il premio per l’architettura professionale è andato allo studio tedesco Jasper Architects. “La nostra proposta per la Marina di Opatija, in Croazia, collega il luogo esistente e la città, attraverso un percorso storico, alla nuova marina”, ha spiegato Florian Alles. Il Coup de Cœur è stato assegnato a Francesco Gruni dell’Università di Pavia.

Le due competizioni riflettono l’obiettivo del Rendezvous, come ha spiegato il CEO di M3 Monaco José Marco Casellini: «L’obiettivo è scoprire e premiare sempre le migliori soluzioni innovative in grado di portare la sostenibilità sul tavolo». Gli Awards sono stati concepiti per mettere in contatto innovatori, operatori delle marine, investitori e aziende del settore, contribuendo a trasformare nuove tecnologie e approcci progettuali in soluzioni concrete per le marine del futuro.