Auto a idrogeno, nuovo record mondiale di velocità: a stabilirlo Andy Green

Andy Green ha stabilito un nuovo record di velocità: quello a bordo di un’auto a idrogeno. Il pilota britannico è l’unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di una vettura. A Wendover, nel deserto dello Utah (Usa), Green ha raggiunto i 653,908 chilometri orari a bordo di un’auto alimentata da due motori a combustione interna a idrogeno con una potenza combinata di 1.600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli, secondo la Fédération Internationale de l’Automobile, l’organo di governo internazionale degli sport motoristici. Il 64enne, pilota in pensione della Royal Air Force, ha sfrecciato sulla crosta cristallina del famoso Bonneville Salt Flats su una vettura di 9,75 metri, progettata dal produttore britannico di macchine edili JCB. I motori, derivati ​​da quelli utilizzati nei macchinari pesanti dell’azienda, miscelano idrogeno gassoso pressurizzato con aria e lo incendiano per generare impulsi di potenza. L’impresa non si è nemmeno avvicinata al record assoluto di velocità su terra, stabilito da Green con un’auto a reazione nel 1997. Quell’anno salì a bordo della Thrust SSC, una sorta di ago nero incastonato tra due motori a reazione dalle dimensioni esagerate, e la guidò fino a raggiungere la velocità record di 1.227,985 km/h, infrangendo la barriera del suono e compiendo un’impresa che nessuno è mai riuscito a eguagliare. Le sue corse nel deserto di Black Rock, in Nevada, produssero boati supersonici che fecero tremare la vicina città di Gerlach. Nel 2006, Green stabilì anche il record di velocità su terra per un’auto diesel: 563,4 km/h, sempre sul Bonneville Salt Flats.