Home > Green > Più forza al risanamento ambientale, accordo tra Sogin e Sogesid

L’intesa firmata dall’amministratore delegato di Sogin Gian Luca Artizzu e dall’amministratore delegato di Sogesid Errico Stravato.

Affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le sfide delle bonifiche, del risanamento e del ripristino ambientale. Con questi obiettivi l’amministratore delegato di Sogin Gian Luca Artizzu e l’amministratore delegato di Sogesid Errico Stravato hanno firmato un accordo quadro per rafforzare la collaborazione tra le due società.

L’accordo prevede azioni per partecipare insieme a iniziative nazionali e internazionali, che richiedono competenze tecniche avanzate, aumentando la competitività delle candidature e la capacità di intervento su progetti complessi.

La partnership unisce le competenze di Sogin, la società pubblica specializzata nel decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi, e di Sogesid (la società di ingegneria dello Stato, specializzata in bonifiche aree contaminate, gestione della risorsa idrica e infrastrutturazione ambientale nella Cooperazione internazionale).

Inoltre è prevista la possibilità di ricorrere in modo diretto a servizi tecnico-specialistici, garantendo rapidità operativa ed efficienza nell’esecuzione degli interventi.

Con questa intesa Sogin e Sogesid rafforzano il loro impegno condiviso per promuovere la presenza italiana negli interventi di bonifica in campo internazionale.