Il calcolo di Legambiente in occasione della prossima Festa dell’Albero: “Il verde urbano è ancora insufficiente. Ne serve di più anche per contrastare la crisi climatica”.

In Italia ci sono 24 alberi ogni 100 persone. E’ il calcolo messo a punto da Legambiente in occasione del trentennale di Festa dell’Albero, la storica campagna dedicata alla messa a dimora di piante e arbusti che quest’anno si terrà dal 21 al 23 novembre, in partnership con AzzeroCO2, Frosta, Inwit e Biorepack come partner tecnico.

La Giornata nazionale degli alberi, istituita per legge, è il 21 novembre.

Con una media di 24 alberi ogni 100 abitanti, calcolata sui capoluoghi italiani – rileva l’associazione – ”l’Italia mostra nel 2024 una presenza di verde urbano ancora insufficiente”. Anche i dati nel dettaglio indicano che serve ”ancora migliorare: solo 8 su 93 capoluoghi, di cui si hanno dati aggiornati, superano la soglia dei 50 alberi ogni 100 abitanti e, tra questi 3 superano i 100 alberi ogni 100 residenti”.

Inoltre ci sono ”27 capoluoghi” che ”contano meno di 20 alberi ogni 100 abitanti, e più della metà di questi non raggiunge nemmeno i 10”. Si tratta di ”un quadro che mette in evidenza la distribuzione disomogenea del verde urbano nel Paese e sottolinea l’importanza di attuare interventi mirati di forestazione nelle aree cittadine”.

Nei giorni della Festa dell’albero si terranno in 14 regioni oltre 120 iniziative di forestazione urbana organizzate da Legambiente insieme con cittadini, scuole, aziende e amministrazioni uniti dallo slogan ‘Gli alberi ci danno tanto, ora tocca a noi’.

Tra i 93 capoluoghi analizzati, 30 città (il 32%) dichiarano di aver adottato un Piano del verde, mentre in 26 casi (28%) risulta attivo un regolamento del verde urbano. La misura più diffusa è il censimento del verde urbano, realizzato in 75 capoluoghi su 93 (80%). Meno diffusa invece la pubblicazione del bilancio arboreo comunale: solo 44 città (47%) lo hanno reso disponibile al termine del mandato del sindaco uscente.

Più alberi in città – osserva Legambiente – aiutano ”a contrastare gli effetti della crisi climatica. Nelle città, gli alberi rappresentano un alleato indispensabile per affrontare le attuali sfide ambientali, perché contribuiscono all’adattamento ai cambiamenti climatici, al contrasto dell’inquinamento atmosferico e alla tutela della biodiversità”.

Oltre a questi benefici, gli alberi “stabilizzano i terreni, favoriscono l’assorbimento delle acque piovane e attenuano gli effetti degli eventi climatici estremi. Riducendo le polveri sottili e i rumori urbani fino al 70%, migliorano la qualità della vita e contribuiscono a catturare CO2″. Inoltre, “grazie alla loro capacità di mitigare l’effetto isola di calore, possono ridurre il fabbisogno energetico per il raffrescamento degli edifici fino al 50%”.