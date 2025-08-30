Cambiamento climatico, a rischio i denti degli squali per l'acidità degli Oceani: lo studio

Sono i predatori marini più famosi al mondo, ma qualcosa li sta consumando: l’acido. L’aumento dei livelli di acidità negli oceani del mondo scioglierà i denti degli squali, secondo un nuovo studio. Le ricerche suggeriscono che il pH oceanico scenderà da 8,1 a 7,3 entro il 2300, rendendo l’acqua 10 volte più acida rispetto a oggi, secondo l’IPCC. Per capire cosa significhi per questi pesci, gli scienziati hanno raccolto i denti persi naturalmente dagli squali in un acquario in Germania. Li hanno immersi in acqua con il livello di pH attuale dei nostri oceani e in acqua con i livelli di pH previsti per il 2300. Dopo otto settimane, hanno osservato molti più danni nei denti collocati nella soluzione più acida.

La ragione dell’aumento previsto dell’acidità marina? Il cambiamento climatico. Senza denti, questi predatori marini faranno fatica a catturare le loro prede. Ma non è solo la sopravvivenza degli squali a rischio – l’impatto si rifletterà su tutto l’ecosistema. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science.