L'esperto Matthias Huss: "Il problema è la mancanza di rigenerazione dinamica"

Il cambiamento climatico sembra trasformare alcuni dei ghiacciai più famosi in formaggi svizzeri: pieni di buchi. Il ghiacciaio del Rodano è la sorgente del fiume Rodano, che attraversa la Svizzera e la Francia fino al Mar Mediterraneo. Matthias Huss, del gruppo di monitoraggio dei ghiacciai GLAMOS, attraversa il ghiacciaio per la prima “missione di manutenzione” dell’estate, con l’obiettivo di monitorarne lo stato di salute. Le Alpi e la Svizzera, che ospitano di gran lunga il maggior numero di ghiacciai di qualsiasi paese europeo, si sono ritirate per circa 170 anni, ma con alti e bassi nel corso del tempo fino agli anni ’80, secondo Huss. Il problema è la mancanza di rigenerazione dinamica: è il processo più probabile alla base della comparsa e della persistenza dei buchi, apparentemente causati dalla turbolenza dell’acqua sul fondo del ghiacciaio o dal flusso d’aria che attraversa le fessure che si formano all’interno dei blocchi di ghiaccio. “Se nel ghiaccio sono presenti dei canali attraverso i quali circola l’aria, questi possono scavare grandi buchi sotto il ghiaccio. Si verifica quindi un nuovo processo di scioglimento dalla base del ghiacciaio. Stiamo osservando che questo fenomeno sta accelerando con il cambiamento climatico, perché abbiamo un apporto di calore aggiuntivo dai lati“, afferma Huss. Un ghiacciaio colpito in questo modo, aggiunge, ”è come un formaggio svizzero che sta diventando sempre più bucato e questi buchi stanno collassando, il che non è un bene per il ghiacciaio”.

