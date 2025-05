Secondo L'Onu quasi il 90% delle piante selvatiche da fiore dipende dall'impollinazione animale

Oggi, 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle api 2025, istituita dall’ONU, Enpa, che ha scelto le api come simbolo della sua campagna di tesseramento 2025, rilancia l’allarme e invita cittadini e comunità a sostenere la protezione delle api attraverso l’adozione di un apiario. Un gesto concreto per contribuire alla salvaguardia di questi preziosi insetti e, con loro, alla difesa della biodiversità e della sicurezza alimentare.

Il ruolo delle api nell’ecosistema

Le api sono pilastri dell’ecosistema. Secondo l’ONU, quasi il 90% delle specie di piante selvatiche da fiore e oltre il 75% delle colture alimentari mondiali dipende, interamente o in parte, dall’impollinazione animale. Allo stesso tempo, il loro declino minaccia la sicurezza alimentare globale e la tenuta degli ecosistemi naturali (fonte ONU, Giornata mondiale delle api 2025).

In Italia, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) segnala che dal 2015 al 2023 la presenza di pesticidi nei campioni apistici resta costante, con i piretroidi tra i principi attivi più rilevati (fonte ISPRA, Indicatori ambientali 2025). Un segnale inequivocabile dell’impatto che l’uso dei fitosanitari continua ad avere sugli impollinatori, aggravando una crisi ambientale già drammatica.

Anche la biodiversità delle api selvatiche è sotto attacco. In Italia, la Lista Rossa IUCN ha rilevato che 34 specie di api native sono già considerate a rischio estinzione (fonte ISPRA).

Adottare un apiario per salvare le api

Per contrastare questa emergenza, la Protezione Animali propone ai cittadini un gesto semplice e simbolico ma di grande valore: con una donazione di 18 euro è possibile adottare a distanza uno degli apiari protetti da Enpa, contribuendo così alla difesa diretta di questi preziosi impollinatori. L’adozione comprende anche un attestato e un sacchetto di semi melliferi, da piantare per creare micro-habitat fioriti a sostegno delle api anche in contesti urbani.

“Le api ci insegnano il valore della cooperazione e dell’impegno collettivo e sono le sentinelle della nostra salute e del nostro futuro – sottolinea Enpa –. Oggi più che mai è necessario agire insieme per arrestare il declino degli impollinatori e garantire un futuro sostenibile per tutti”.

La campagna dell’Enpa per la Giornata delle Api 2025

“Se l’uomo non interviene per proteggere questi preziosi impollinatori, si potrebbe assistere alla loro estinzione, con conseguenze catastrofiche. Le api sono responsabili della pollinazione di circa il 70% delle colture alimentari globali, il che significa che la loro scomparsa minaccerebbe la sicurezza alimentare, ridurrebbe la biodiversità e destabilizzerebbe gli ecosistemi naturali” si legge sul sito Enpa a proposito della campagna.

“È imperativo adottare pratiche agricole più sostenibili, ridurre l’uso di pesticidi dannosi, conservare gli habitat naturali e promuovere la ricerca scientifica per affrontare le malattie delle api. Solo attraverso un’azione concertata e immediata possiamo sperare di salvare le api e garantire un futuro sostenibile per l’umanità e il pianeta”.

