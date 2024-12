A 30 anni dalla prima pubblicazione sulle ecomafie gli affari illeciti arrivano a 260 miliardi e Legambiente li riunisce in un bilancio ad hoc, l’Italia però sul fronte del riciclo continua a non avere rivali in Europa, e il progetto dell’Enea per produrre l’energia nucleare sulla Luna. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata