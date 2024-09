Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

È record per le rinnovabili nei primi 6 mesi del 2024 in Italia con un aumento del 25% e la discesa al minimo storico delle fonti fossili; la crisi climatica che si abbatte sui ghiacciai delle nostre Alpi e colpisce per esempio quello della Marmolada che perde 7 centimetri al giorno e sarà sciolto nel 2040; torna il festival ‘Cinema in Verde’, da oggi al 22 settembre all’Orto Botanico di Roma. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

