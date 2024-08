Il notiziario dedicato ad ambiente, economia circolare e sviluppo sostenibile

Al via Piattaforma ‘Pista’ del ministero dell’Ambiente per sostenere gli investimenti nei Paesi in Via di sviluppo, il censimento dell’Enea sugli edifici in Italia in vista della prima parte dell’applicazione della nuova direttiva Ue Case green, e il check-up di Legambiente dedicato alla salute delle acque di mari e laghi del nostro Paese. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana.

