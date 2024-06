Il biologo Federico Polli: "Qui si respira un'atmosfera unica"

Inizia la stagione estiva del Parco Fluviale Novella, a Val di Non, in Trentino. In programma tour guidati in kayak per scoprire l’epopea della dolomia, la roccia simbolo delle montagne trentine, e i canyon. La porta di accesso è il lago di Santa Giustina, un imponente bacino artificiale creato all’inizio degli anni ’50 allo scopo di produrre energia idroelettrica. “Ogni giorno è possibile partecipare su prenotazione ai nostri tour guidati a bordo dei kayak in piena sicurezza”, ha spiegato il biologo Federico Polli. “Il percorso inizia sulle acque del lago e poi prosegue attraverso la forra del Rio Novella dove si può davvero apprezzare un’atmosfera unica. La Val di Non ospita tanti luoghi davvero sorprendenti che, proprio come il canyon del parco fluviale, offrono l’opportunità per escursioni emozionanti. Ci impegniamo a fornire tutto il materiale necessario, ad accompagnare e ad assistere i visitatori per l’intero percorso e a rendere l’esplorazione accessibile per tutti”.

