Lo rivela un rapporto dell'Organizzazione mondiale della meteorologia che confronta i livelli preindustriali. La probabilità che ciò accada è dell'80%

Allarme clima dall’Omm, l’Organizzazione mondiale della meteorologia. Secondo un nuovo rapporto della World Meteorological Organization, esiste una probabilità dell’80% che la temperatura media globale annuale supererà temporaneamente 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali per almeno uno dei prossimi cinque anni. Lo ha comunicato l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite su X.

