La campagna Weather Kids trasmessa in Italia dalla Rai

Giovani conduttori presentano le previsioni meteorologiche al 2050. E’ la campagna Weather Kids, ideata in collaborazione con l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) e The Weather Channel; trasmessa in Italia dalla Rai, in qualità di media partner dell’Undp (lo United Nations development programme), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. L’invito rivolto al pubblico è ad “un’azione urgente per contrastare il cambiamento climatico e tutelare le prossime generazioni”.

Il formato è quello di vere e proprie previsioni del tempo ma la novità è che sono condotte dai bambini. Questi giovani meteorologi si sono uniti all’Undp per il lancio della nuova campagna. Che è sostenuta da celebrità di calibro mondiale e dai Goodwill ambassador di Undp, tra cui l’attore malese premio Oscar Michelle Yeoh, l’attore americano Connie Britton e l’attore danese Nikolaj Coster-Waldau. “Per noi non è solo un bollettino meteo – dice Sara, una delle giovani conduttrici – è il nostro futuro”. La campagna mette in guardia i telespettatori sul fatto che l’aumento delle temperature continuerà a provocare eventi dall’impatto catastrofico tanto sulle comunità quanto sull’economia globale. Le previsioni includono un impatto negativo sul 94% dei bambini di tutto il mondo, oltre a minacce alla sicurezza alimentare e a un potenziale aumento della tassazione per i contribuenti a livello globale in termini di trilioni di dollari.

