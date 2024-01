In base allo studio “il 30 % delle specie uccise sono minacciate”. Le attuali misure di protezione – rileva Prato – “non sono sufficientemente efficaci. Anche quando la pesca è vietata, spesso gli squali finiscono nelle reti o nei palangari come cattura accessoria e vengono poi ributtati in mare morti o morenti”. Quello che è “necessario” è – dice Niedermuller – “un approccio globale che combini zone di divieto di pesca e gestione regionale della pesca: gli squali non vengono catturati solo per le loro pinne, la gestione della pesca deve quindi andare oltre i divieti di finning (il taglio delle pinne che avviene prima di ributtare in mare l’animale ormai agonizzante) e la protezione delle singole specie. Occorre tenere conto delle caratteristiche regionali e locali nonché del coinvolgimento dei pescatori nella protezione degli animali”.