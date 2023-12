"L'era dei combustibili fossili deve finire", ha dichiarato il segretario generale dell'Onu

“Per la prima volta si riconosce la necessità di una transizione dai combustibili fossili”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, a seguito dell‘approvazione dell’accordo ‘global stocktake’ alla Cop28 in corso a Dubai. “L’era dei combustibili fossili deve finire e deve finire con giustizia ed equità”, ha dichiarato Guterres. L’accordo non si spinge a chiedere il “phase out“, cioè “l’eliminazione graduale” dei combustibili fossili, che più di 100 Paesi, come i piccoli Stati insulari e gli Stati europei, avevano richiesto: chiede invece di “abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico”. L’accordo prevede inoltre che la transizione avvenga in modo da portare il mondo a emissioni nette di gas serra pari a zero nel 2050, seguendo i dettami della scienza climatica.

