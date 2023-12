Per il segretario generale dell'Onu "è il momento di usare la massima ambizione e la massima flessibilità"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è intervenuto alla Cop28 in corso a Dubai. “E’ una corsa contro il tempo, è il momento di usare la massima ambizione e la massima flessibilità” nella lotta al cambiamento climatico”, ha detto Guterres. “E’ tempo di arrivare a dei compromessi per delle soluzioni”, ha insistito Guterres, secondo cui la Cop 28 “può dimostrare che il multilateralismo resta la nostra migliore speranza per affrontare le sfide globale”, ha sottolineato il numero uno dell’Onu.

