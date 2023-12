Il Pontefice: "Ci viene chiesta responsabilità per l'eredità che lasceremo dietro di noi"

Il Papa invita ad azioni rapide contro il cambiamento climatico nella giornata di apertura della Cop28 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) a Dubai. “In questo momento storico ci viene chiesta responsabilità per l’eredità che lasceremo dietro di noi dopo il nostro passaggio in questo mondo. Se non reagiamo ora, il cambiamento climatico danneggerà sempre più la vita di milioni di persone. #COP28″, ha scritto il Pontefice su X. Bergoglio non ha potuto partecipare all’evento per motivi di salute.

