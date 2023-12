Il Consorzio Nazionale degli Olii Minerali Usati: "Nostra missione nell’economia circolare si coniuga con transizioni"

Il Consorzio Nazionale degli Olii Minerali Usati (CONOU) partecipa al XII Congresso nazionale di Legambiente in programma a Roma (1-3 dicembre) come protagonista della mostra dedicata a “I cantieri della transizione ecologica”. Un viaggio lungo il Paese per raccontare progetti ed esperienze che traghettaranno l’Italia verso la transizione ecologica del Paese. “Noi siamo vecchi amici di Legambiente perché pensiamo che la nostra missione nell’economia circolare si coniughi perfettamente con tutte le transizioni che dobbiamo affrontare. Non esiste transizione energetica senza economia circolare e quindi siamo dalla stessa parte – afferma Riccardo Piunti, presidente di Conou – Oggi la nostra presenza è legata in particolare ad una nostra consorziata “Veronico” in Puglia. – Oggi la nostra presenza è legata in particolare ad una nostra consorziata “Veronico” in Puglia. I raccoglitori, come Veronico, sono fondamentali perchè l’economia cicolare si alimenta se c’è qualcuno che va a raccogliere gli olii in maniera seria e professionale. Devo dire che essere rispettosi delle norme, delle regole non è facile ma questo alla fine paga perchè si diventa un punto di riferimento e formazione dei produttori di rifiuto che normalmente fanno un’altro mestiere. Noi raccogliamo la totalità dell’olio minerale usato, lo scorso anno abbiamo raccolto 181 mila tonnellate che se disperso avrebbe generato un disastro ambientale di dimensioni bibliche. Rigeneriamo quasi il 98% mentre in Europa si supera di poco il 50%. La differenza in Italia la il modello consorzio che funziona bene. Un consorzio al centro della filiera, senza fini di lucro che governa il sistema è la chiave di successo per l’economia circolare in Italia rispetto all’Europa e per questo siamo una eccellenza”.

