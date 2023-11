Pubblicata la gara per l'impianto che sorgerà a Santa Palomba e che avrà una capacità di trattamento da 600mila tonnellate all'anno

E’ pronta la gara per il termovalorizzatore di Roma. Nell’avviso appena pubblicato la concessione totale è da poco più di 7,4 miliardi di euro (7.432.700.000 miliardi, per la precisione); costituiti dai ricavi della vendita derivanti dalla tariffa rifiuti e dalla gestione dell’impianto (quindi la vendita dell’energia prodotta dall’impianto).

La capacità di trattamento indicata – per il termovalorizzatore che verrà realizzato a Santa Palomba – è pari a 600mila tonnellate all’anno di rifiuti. Nel disciplinare la tariffa con cui vengono presi i rifiuti di partenza è fissata a 185 euro a tonnellata. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 18 maggio 2024.

La proposta di progetto è per “l’affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico“, ovvero di “un impianto di termovalorizzazione”. Vengono anche previsti impianti collegati “per la gestione dei rifiuti residui” derivanti “dal trattamento termico“, per “la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica“, e per “l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati”. Per chiedere chiarimenti ci sarà tempo fino all’8 maggio 2024. L’apertura delle offerte è prevista per il 20 maggio.

