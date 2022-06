Per Descalzi si tratta di "un passo fondamentale per raggiungere il nostro net zero target"

Eni annuncia l’arrivo in Borsa per Plenitude. Lo sbarco a Piazza Affari prevede un’offerta pubblica iniziale, e il mantenimento della quota di maggioranza nella società. Un mossa che consentirà di liberare nuove risorse per la crescita verso la sostenibilità, per la riduzione delle emissioni, e per aiutare l’Europa nella transizione energetica.

Plenitude è la società di Eni che integra la vendita e la commercializzazione di gas e energia elettrica per le famiglie e le imprese, con la produzione di energie rinnovabili e la gestione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici; nasce nel 2017, e oggi conta oltre 2mila dipendenti.

Quanto all’Ipo è previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione – viene spiegato dall’azienda energetica – sia realizzato attraverso la vendita di azioni da parte di Eni. L’operazione, “coerente con l’approccio strategico distintivo sviluppato da Eni, include la creazione di nuovi modelli di business dedicati ai propri clienti, con capacità di accedere ai mercati dei capitali in modo indipendente”. Successivamente al completamento dell’Ipo, Plenitude “continuerà a trarre beneficio dal supporto di Eni, comprese le attività di ricerca e sviluppo di Eni, la sua cultura Hse, la sua capacità di project management, e la sua solida posizione finanziaria”.

Secondo l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi “Plenitude aiuterà milioni di clienti in tutta Europa a passare all’energia sostenibile”. E, su questo fronte si guarda agli obiettivi climatici internazionali: “La cessione sul mercato di una parte del business – osserva – libererà un valore significativo e accelererà la sua crescita, aiutando Eni a tagliare le emissioni Scope 3 attualmente generate dai propri clienti. Un passo fondamentale per raggiungere il nostro net zero target”. L’operazione – mette in evidenza l’azienda – consentirà quindi “di attrarre nuovi flussi di capitale per Eni, massimizzando il valore di mercato di Plenitude e della partecipazione detenuta da Eni, e liberando nuove risorse da allocare nel proprio percorso di transizione energetica”.

Plenitude – che si pone “l’obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l’ambiente, e si inquadra nel più ampio impegno di Eni” per “creare valore attraverso la transizione energetica e raggiungere la neutralità carbonica di CO2 Scope 1, 2 e 3 entro il 2040 – fornisce gas e energia a circa 10 milioni di clienti, dispone di un portafoglio di circa 1,4 GW (Gigawatt) di capacità di generazione di energia rinnovabile installata e in esercizio, e ha l’obiettivo di raggiungere oltre 6 GW installati al 2025 e oltre 15 GW al 2030. Nel settore della mobilità elettrica, a marzo 2022 possiede una rete di circa 7.300 punti di ricarica, che prevede di ampliare fino a circa 30mila punti di ricarica previsti entro il 2025, e a oltre 35mila entro il 2030.

“Continueremo a investire in innovazione per accelerare la transizione energetica – conclude Descalzi – e per garantire che le nostre nuove attività dispongano dei modelli operativi e di finanziamento necessari per crescere rapidamente”.

