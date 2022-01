Possono richiedere l'incentivo - si rileva - le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agro-industriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca

Arrivano 750 milioni per investimenti taglia-CO2 per le industrie e puntare al Green new deal. Questo quanto previsto dal decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che rende operativa una misura per la quale sono disponibili complessivamente risorse pari a 750 milioni, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (Fcs) e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (Fri), gestito da Cassa depositi e prestiti.

Tra le misure – viene spiegato – “agevolazioni finanziarie e contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti industriali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare coerenti con gli ambiti di interventi del ‘Green new deal italiano'”.

Possono richiedere l’incentivo – si rileva – le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agro-industriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, e che presentano progetti (anche in forma congiunta tra loro) di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento, con particolare riguardo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia, economia circolare, riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico.

I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni di euro, essere realizzati sul territorio nazionale, avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi, ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto – firmato anche dal ministro dell’Economia – è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre un successivo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande da parte delle imprese.

