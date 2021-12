L'Artico è tra le regioni con il riscaldamento più rapido al mondo e si sta riscaldando più del doppio della media globale

Una temperatura di 38°C nella città russa di Verkhoyansk il 20 giugno 2020 è stata riconosciuta come un nuovo record di temperatura artica dall’Organizzazione meteorologica mondiale. La temperatura, più consona al Mediterraneo che all’Artico, è stata misurata in una stazione di osservazione meteorologica durante un’eccezionale e prolungata ondata di caldo siberiano. Le temperature medie sulla Siberia artica hanno raggiunto i 10°C al di sopra della norma per gran parte dell’estate dello scorso anno, alimentando incendi devastanti, causando una massiccia perdita di ghiaccio marino e giocando un ruolo importante nel 2020, essendo uno dei tre anni più caldi mai registrati.

“Questo nuovo record dell’Artico fa parte di una serie di osservazioni riportate all’Archivio WMO di condizioni meteorologiche e climatiche estreme che suonano come campanelli d’allarme sul nostro clima che cambia. Nel 2020 c’è stato anche un nuovo record di temperatura (18,3°C) per il continente antartico”, ha affermato il segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale, il prof. Petteri Taalas. “Gli investigatori del WMO stanno attualmente cercando di verificare le letture della temperatura di 54,4°C registrate sia nel 2020 che nel 2021 nel luogo più caldo del mondo, la Death Valley in California , e di convalidare un nuovo record di temperatura europeo riportato di 48,8°C nell’isola italiana della Sicilia questa estate. L’Archivio WMO di condizioni meteorologiche e climatiche estreme non ha mai avuto così tante indagini simultanee in corso”, ha affermato il prof. Taalas.

