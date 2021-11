Si tratta di una delle residenze del Presidente della Repubblica

(LaPresse) La tenuta presidenziale di Castelporziano è una delle tre residenze istituzionali del Presidente della Repubblica: ha ottenuto, prima nel Lazio, l’importante certificazione Pefc (Programme for endorsement of forest certification schemes) da Pefc Italia, l’ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale. “E’ un hotspot di biodiversità e un micromondo naturale, circa seimila ettari dal mare fin quasi al centro di Roma” ha spiegato Giulia Bonella, capo servizio della tenuta. “La certificazione porta la gestione delle foreste laziali a livello mondiale” ha aggiunto il direttore generle di Pefc Italia. La tenuta è un’area dall’elevato valore naturalistico caratterizzata dall’alto livello di biodiversità e riconosciuta come Riserva naturale dallo Stato. La certificazione di gestione forestale sostenibile fornisce la garanzia che le foreste della tenuta del Quirinale vengano gestite in linea con stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici, mettendo in equilibrio persone, Pianeta e profitto. Inoltre, Castelporziano sta anche concludendo l’istruttoria per ricevere la certificazione dei Servizi ecosistemici che garantisce a favore della collettività (biodiversità, accoglienza, carbon sink).

