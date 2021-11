Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica a La Repubblica dopo il tour de force per il Cop26

“E’ impensabile fare una rivoluzione epocale con una Cop. Ma che quest’anno è stato fatto un passo avanti, perché tutti gli Stati hanno convenuto sulla necessità di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, mantenendo il riscaldamento globale a circa 1,5 gradi (invece di 2) nella seconda metà del secolo”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a La Repubblica dopo il tour de force per il Cop26. Immediatamente prima del voto finale ha partecipato alle convulse consultazioni tra il presidente della Cop26, il britannico Alok Sharma, e il ministro indiano dell’Ambiente Bhupender Yadav. “Il ministro indiano ci ha detto chiaramente che avrebbe aderito alla risoluzione finale relativa a 1,5 gradi, solo qualora si fosse alleggerita la pressione sull’abbandono totale del carbone. Un modo per avere più tempo, organizzare la transizione energetica e nel frattempo crescere – ha spiegato Cingolani – ma aderendo all’obiettivo globale di 1,5 gradi di riscaldamento globale nella seconda metà del secolo insieme a tutti gli altri Paesi. Sono abili negoziatori: se avessimo optato per il muro contro muro, gli indiani si sarebbero svincolati da ogni impegno e avrebbero prodotto tutta la CO2 possibile, rendendo irreversibile il cambiamento e inutili gli sforzi di tutto il resto del mondo”.

Secondo il ministro “l’impianto della Cop 26 va ripensato, con tanti tanti Paesi al tavolo trovare compromessi validi per tutti è quasi impossibile”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervistato su Radio 24. “Bla bla bla? Capisco che gli attivisti giovani debbano tenere alta l’attenzione e protestare, ma dire che 200 paesi riuniti per lavorare è bla bla bla mi sembra sbagliato, sono le regole, la democrazia, la sfida è epocale.”

