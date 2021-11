L'ex presidente Obama ai giovani: "Continuate a lottare"

L’exè intervenuto nei colloqui sul clima del Cop26 in corso a Glasgow per esortare i giovani attivisti del clima a perseverare nella lotta. Obama è consideratoIn un discorso, una tavola rotonda e altri a Glasgow, in Scozia, Obama ha detto ai giovani cheper costringere i governi a iniziare ad agire sul clima. L’attivista tedesca Luisa Neubauer ha detto a Obama di temere che la delusione per le lentezze con cui vengono adottate le misure sul cambiamento climatico stia minacciando la fiducia delle persone nella democrazia.