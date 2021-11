L'annuncio del cancelliere dello scacchiere britannico, cioè l'equivalente del ministro delle Finanze

Il cancelliere dello scacchiere britannico, cioè l’equivalente del ministro delle Finanze,intervenendo alla Cop26 in corso a Glasgow , ha dichiarato che il Regno Unito diventerà. “Questo significa che ci muoveremo verso l’obbligo per le imprese di pubblicare un piano chiaro e attuabile per decarbonizzare e per arrivare a emissioni zero con una task force indipendente”, ha aggiunto Sunak, secondo quanto riporta l’emittente britannica Sky News.