Entrano nel vivo i negoziati sul clima alla Cop26 di Glasgow, dopo le indicazioni politiche, e pubbliche, arrivate dai vari leader. Al lavoro ci sono gli sherpa dei diversi Paesi che dovranno cercare in questi 10 giorni, fino alla chiusura del vertice delle Nazioni Unite, di trovare una sintesi.

L’obiettivo generale è portare a livello più alto gli impegni sulla riduzione delle emissioni. In particolare, gli elementi sul tavolo sono l’aumento dei livelli di decarbonizzazione dell’economia, il disegno di un mercato mondiale della CO2, mettere a punto il set di regole per l’applicazione dell’accordo di Parigi, e portare a compimento finalmente l’avvio del Fondo da 100 miliardi di dollari all’anno per aiutare i Paesi in via di sviluppo.

