La dichiarazione congiunta della società civile arriva mentre molti governi si incontrano a Glasgow

Con l’inizio dei colloqui globali sul clima in Scozia, 725 gruppi di quasi 100 Paesi, tra cui la Focsiv con Cidse, chiedono ai governi e alle principali istituzioni internazionali di porre fine alle vuote promesse ‘Net Zero’ e di impegnarsi in azioni specifiche, ambiziose e immediate per portare le emissioni e la produzione di combustibili fossili a un vero Zero, in linea con la scienza e l’equità. Lo scrive Focsiv sul suo sito. La dichiarazione congiunta della società civile arriva mentre molti governi si incontrano alla Cop26, pubblicizzando promesse di Net Zero basate su obiettivi di riduzione delle emissioni verso metà secolo, trucchi di contabilità sul conteggio del carbonio basati sulle compensazioni, e tecnologie illusorie e pericolose come la cattura del carbonio, l’idrogeno blu e la bioenergia. Tali impegni, dice la dichiarazione, mascherano l’inazione climatica e forniscono una copertura per la produzione di combustibili fossili ‘business-as-usual’, che significa distruzione planetaria.

