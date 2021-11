Le proposte dei giovani a Milano nella pre-Cop ora in un "set articolato viene presentato ai leader mondiali"

“Ci sono state tante dimostrazioni in questi anni” da parte dei giovani sul clima. Ma “‘Youth for climate’ a messo attorno a un tavolo le ambizioni” di questi giovani a Milano nella pre-Cop; “ne è nato un Manifesto, che ci eravamo impegnati a portare alla Cop. Ed ora questo Manifesto è qua”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in una conferenza alla Cop26 a Glasgow, ricorda che ora questo “set articolato viene presentato ai leader mondiali”.

