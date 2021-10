Il ministro della Transizione ecologica: "Lotta ai cambiamenti climatici è il più grande sforzo dell'umanità"

“Non c’è un Piano B. Per salvare il pianeta e la sua popolazione dobbiamo fare tutto velocemente. Dobbiamo farlo nei prossimi 10 anni”. Lo afferma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un video messaggio inviato alla presentazione del nuovo canale LaPresse Green lanciato alla Fiera di Rimini nell’ambito di Ecomondo. Le scadenze che abbiamo di fronte per la lotta ai cambiamenti climatici sono “il 2030 con il 55% di decarbonizzazione rispetto al 1990, e il 2050 con la decarbonizzazione netta totale. Tutto quello che stiamo mettendo in pratica è il più grande sforzo che l’umanità abbia fatto da quando si è resa conto che stavamo cambiando l’ecosistema”, ha aggiunto Cingolani.

