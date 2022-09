Il profilo di Carlo sarà rivolto in senso opposto rispetto alla madre

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta nel Regno Unito verrano sostituite gradualmente le sue effigi, simboli, sigilli su monete, banconote, passaporti e francobolli. “È stato con profonda tristezza che ho appreso della morte di Sua Maestà la Regina. A nome di tutta la Banca vorrei porgere le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Reale. Per la maggior parte di noi, è l’unico capo di stato che abbiamo mai conosciuto e sarà ricordata come una figura ispiratrice per il nostro paese e il Commonwealth”, afferma il governatore della Bank of England, Andrew Bailey. “Trattandosi della prima monarca a comparire sulle banconote della Bank of England, i ritratti iconici della regina sono sinonimo di alcuni dei lavori più importanti che svolgiamo. Le banconote attuali con l’immagine di Sua Maestà la Regina continueranno ad avere corso legale. Un ulteriore annuncio relativo alle banconote esistenti della Banca d’Inghilterra sarà fatto una volta osservato il periodo di lutto”, aggiunge.

Secondo il Guardian, ci sono circa 4,5 miliardi di banconote in circolazione con il volto della regina per un valore complessivo di 80 miliardi di sterline. La loro sostituzione con la figura di Carlo richiederà probabilmente almeno due anni. Per quanto riguarda le monete, il procedimento potrebbe essere più lento, se si segue il precednete storico. Con ogni probabilità però il profilo di Carlo sarà rivolto in senso opposto rispetto alla madre (quindi verso sinistra).

Per quanto riguarda il sistema postale, è improbabile che le cassette postali della Royal Mail con la cifra reale della regina Elisabetta, ER, vengano rimosse. Alcuni con la cifra GR di re Giorgio VI rimangono in uso oggi, 70 anni dopo. L’ufficio postale, invece, cambierà i francobolli, utilizzando un’immagine del profilo del nuovo monarca.

Quando la regina salì al trono nel 1952, spiega il Guardian, sulle banconote non era ritratta la figura del monarca. La situazione cambiò nel 1960 quando il volto di Elisabetta II iniziò ad apparire sulle banconote da £ 1 in un’immagine creata dal progettista di banconote Robert Austin, che alcuni criticarono come troppo severa. Il volto della regina compare anche su alcune banconote da $ 20 in Canada, su monete in Nuova Zelanda e su tutte le monete e banconote emesse dalla banca centrale dei Caraibi orientali, così come in altre parti del Commonwealth.

