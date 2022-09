Scritto nel 1745, originariamente era intitolato 'God Save the King' in onore dell'allora sovrano re Giorgio III

Con la morte della regina Elisabetta e con Carlo nuovo re, cambia anche il testo dell’inno nazionale britannico. In onore del nuovo sovrano del Regno Unito, l’inno nazionale è stato modificato da ‘God Save the Queen’ a ‘God Save the King’, come rendono noto i media britannici. Il contenuto dell’inno rimarrà lo stesso, con la parola ‘regina’ semplicemente sostituita con ‘re’ e i pronomi cambiati da ‘lei’ in ‘lui’. L’inno nazionale, scritto nel 1745, originariamente era intitolato ‘God Save the King’ in onore dell’allora sovrano re Giorgio III.

