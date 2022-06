Successivamente anche il vero grattacielo sarà illuminato di viola e oro

(LaPresse) Un modellino dell’Empire State Building è stato acceso a New York simbolicamente – illuminato con luci viola e oro – per onorare il giubileo di platino della Regina Elisabetta II. Alla cerimonia la console generale britannica Emma Wade-Smith ha dichiarato: “E’ straordinario quanto amore, rispetto e ammirazione ci siano negli Usa per la Regina”. Dopo il modellino, sabato sarà acceso anche il ‘vero’ Empire State Building.

