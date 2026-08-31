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lunedì 31 agosto 2026

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Chiara Ferragni, il malore in Perù e la foto con la bombola d’ossigeno: cosa è successo

Chiara Ferragni, il malore in Perù e la foto con la bombola d’ossigeno: cosa è successo
(Foto da Instagram)
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Il malessere dopo aver partecipato a un’escursione sulla Montagna Arcobaleno, oltre 5mila metri di altitudine

Disavventura per Chiara Ferragni, che si trova in Perù in vacanza con il compagno, l’imprenditore colombiano José Hernandez. La nota influencer ha avuto un malore dovuto all’altitudine, l’allarme tra i fan è scattato dopo una foto che la ritraeva con una mascherina attaccata a una bombola d’ossigeno. E’ stata la stessa Chiara Ferragni a raccontare quanto avvenuto, in una serie di storie su Instagram. Dopo aver partecipato a un’escursione sulla Montagna Arcobaleno, oltre 5mila metri di altitudine, l’influencer ha accusato i primi sintomi del malessere. Una forte sensazione di calore e un senso di spossatezza improvviso, segnali del mal di altitudine. Come raccontato dall’influencer, l’hotel in cui soggiornava era attrezzato con una bombola d’ossigeno, messa subito a sua disposizione.

Chiara Ferragni, il malore in Perù e la foto con la bombola d’ossigeno: cosa è successo
(Foto da Instagram)

Chiara Ferragni “Il mio corpo non rispondeva”

La sensazione raccontata da Chiara Ferragni era quella di avere difficoltà a respirare e del corpo che “non rispondeva bene, i polmoni non si aprivano bene, le braccia non rispondevano”. Da quel momento la decisione di chiedere aiuto all’hotel. Importante anche l’intervento delle persone che erano con lei: “Tutti i miei amici sono medici quindi ero più serena” ha ammesso la stessa Ferragni.

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