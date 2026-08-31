Home > Gossip > Chiara Ferragni, il malore in Perù e la foto con la bombola d’ossigeno: cosa è successo

Disavventura per Chiara Ferragni, che si trova in Perù in vacanza con il compagno, l’imprenditore colombiano José Hernandez. La nota influencer ha avuto un malore dovuto all’altitudine, l’allarme tra i fan è scattato dopo una foto che la ritraeva con una mascherina attaccata a una bombola d’ossigeno. E’ stata la stessa Chiara Ferragni a raccontare quanto avvenuto, in una serie di storie su Instagram. Dopo aver partecipato a un’escursione sulla Montagna Arcobaleno, oltre 5mila metri di altitudine, l’influencer ha accusato i primi sintomi del malessere. Una forte sensazione di calore e un senso di spossatezza improvviso, segnali del mal di altitudine. Come raccontato dall’influencer, l’hotel in cui soggiornava era attrezzato con una bombola d’ossigeno, messa subito a sua disposizione.

(Foto da Instagram)

Chiara Ferragni “Il mio corpo non rispondeva”

La sensazione raccontata da Chiara Ferragni era quella di avere difficoltà a respirare e del corpo che “non rispondeva bene, i polmoni non si aprivano bene, le braccia non rispondevano”. Da quel momento la decisione di chiedere aiuto all’hotel. Importante anche l’intervento delle persone che erano con lei: “Tutti i miei amici sono medici quindi ero più serena” ha ammesso la stessa Ferragni.