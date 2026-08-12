Cristiano Ronaldo e Georgina si sono sposati

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si sono sposati ieri a Cascais, in Portogallo, con una cerimonia privata. L’annuncio è stato dato dalla coppia su Instagram, dove i due hanno pubblicato una foto delle loro mani con le fedi nuziali e la didascalia: “C <3 G”. Lo riportano i media portoghesi che precisano che al matrimonio erano presenti i figli della coppia, Alana Martina e Bella Esmeralda, oltre a Cristianinho, 15 anni, figlio solo del calciatore, e ai gemelli Eva e Mateo, otto anni, figli di Ronaldo nati tramite maternità surrogata.

L’11 agosto è la data in cui un anno fa Georgina Rodríguez rivelò al mondo la proposta di matrimonio, pubblicando una foto sulla sua pagina Instagram in cui mostrava un enorme anello di fidanzamento con diamante all’anulare sinistro, con la didascalia: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas [Sì, lo voglio. In questa vita e in tutte le mie vite]” .